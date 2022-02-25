16:50 (обновлено 25.02.2022 17:45)
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Спустившихся в реку в Южном Тушине подростков госпитализировали. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По словам очевидцев, двое подростков в возрасте 13 и 14 лет спустились в реку, чтобы достать предмет, который упал у одного из них в реку.
Один юноша смог выбраться из воды, его сразу госпитализировали. Второго подростка сначала не могли найти, но позже обнаружили и тоже доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В надзорном ведомстве отмечают, что на месте происшествия находится Тушинский межрайонный прокурор Михаил Должиков. Ход процессуальной проверки по факту инцидента находится на контроле в прокуратуре Москвы.
Ранее на юго-западе столицы ребенок упал в реку, катаясь на тюбинге в парке. Инцидент сняли на видео случайные свидетели. Ребенок спускался со склона в связке из двух тюбингов. Задний в последний момент отцепился, а первый слетел в воду с высоты пары метров. На помощь попавшему в воду ребенку сразу же пришли взрослые.
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