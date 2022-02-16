Кардиолог рассказала о способности препаратов от аритмии убить здорового человека

16-летний студент умер на территории колледжа в Москве после того, как однокурсник дал ему таблетки от аритмии. Еще двое подростков попали в больницу. Разбираемся в подробностях происшествия и выясняем, действительно ли лекарства от сердца могут привести к гибели здорового человека.

Приняли перед уроком

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве скончался студент первого курса на территории Политехнического колледжа № 8 имени Павлова. Он умер 14 февраля от развившейся острой сердечной недостаточности, отравившись таблетками, которые ему дал однокурсник, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве. Еще двое подростков после приема препарата попали в больницу, они находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал директор колледжа Андрей Трофимов.



Андрей Трофимов директор Политехнического колледжа № 8 имени Павлова На перемене трое студентов нашего колледжа самостоятельно приняли лекарственные препараты, которые принес один из ребят, и пошли на занятие. После этого они почувствовали себя нехорошо и вышли из кабинета. Педагог обратил внимание на состояние детей и незамедлительно вызвал скорую помощь.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Студенту, который принес таблетки в колледж, грозит до двух лет лишения свободы.

Сердце не выдержало

Речь идет об антиаритмическом рецептурном препарате, который врачи выписали первокурснику Сергею (имя изменено. – Прим. ред.). Его еще в конце января забирали в больницу из-за проблем с сердцем.

Молодой человек дал лекарства однокурсникам, заверив, что после приема четырех-шести таблеток наступает изменение сознания, а самочувствие улучшается в несколько раз, сообщает МК. Студенты согласились и приняли по шесть таблеток, а один первокурсник – только две таблетки.

Подросток, который впоследствии скончался, почувствовал себя плохо через 15 минут, сильно побледнел, а на лбу выступил пот. С разрешения преподавателя одногруппники вывели студента в туалет, где он умылся, но лучше ему не стало. Он упал и начал биться в конвульсиях. В этот момент классный руководитель вызвал скорую и сообщил, что один из учащихся потерял сознание и перестал дышать, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Полчаса на спасение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что в случае приема большой дозы антиаритмического препарата здоровым человеком риск летального исхода действительно высок.



Юлия Маршинцева врач-кардиолог Все антиаритмические препараты, как правило, замедляют проводимость по сердцу, блокируют синусовый узел и урежают пульс. Если человеку с нормальным ритмом 70 ударов в минуту принять большую дозу в шесть таблеток, конечно, появится коллапс и остановка сердечной деятельности. Человек умирает.

По ее словам, именно по этой причине антиаритмические препараты относятся к категории рецептурных. Врач отметила, что, вероятно, подростку прописали препарат для купирования приступа наджелудочковых тахикардий.

В среднем всасывание подобных препаратов в кровь происходит в течение получаса, добавила специалист. Если за это время успеть сделать очищение желудка, вызвать рвоту, то появляется шанс спасти человека, сказала Маршинцева.

Также она добавила, что описываемый подростком эффект улучшения самочувствия неприменим к здоровым людям. "Эти препараты не дают каких-то ощущений, помимо восстановления ритма. Антиаритмические препараты не вызывают улучшения самочувствия у здоровых людей, наоборот, они будут чувствовать себя хуже", – сказала кардиолог.

Она допустила, что у погибшего подростка могла быть индивидуальная непереносимость действующего лекарственного вещества препарата и поэтому на него он подействовал сильнее, чем на остальных.