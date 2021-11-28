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Москва 24

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Происшествия

11:20

Девушка упала с эскалатора в торговом центре в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с падением несовершеннолетней девушки с эскалатора в торговом центре на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ночь на 28 ноября несовершеннолетняя, находясь в торгово-развлекательном центре на Проспекте Мира без сопровождения взрослых, при спуске с эскалатора села на поручень, потеряла равновесие и упала", – говорится в сообщении.

Уточняется, что девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе проверки прокуратура намерена выяснить все обстоятельства инцидента, дать оценку безопасности для граждан оказываемых в ТЦ услуг и исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в торговом центре в Твери подросток упал с эскалатора, катаясь на перилах. Он приземлился на крышу стеллажа. В больницу подростка увезли в сознании.

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