В Сочи рука ребенка застряла в эскалаторе торгового центра

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Руку ребенка затянуло в эскалатор в одном из торговых центров Сочи. Об этом сообщают "Вести".

По свидетельствам очевидцев, ребенок поднимался по движущейся лестнице, но упал, а его руку стало засасывать в эскалатор.

На помощь малышу бросились мужчины, которые попытались остановить ленту, попрыгав на ней. Через некоторое время удалось освободить ребенка, причем серьезных травм удалось избежать.

В октябре инцидент с эскалатором произошел в столичном торговом центре. Двое детей упали с лестницы – девочка не удержала коляску с младшим братом. По данному происшествию в СК начали проверку.

