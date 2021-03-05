СК возбудил дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

Фото: прокуратура города Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

Следователи подчеркнули, что в ближайшее время будут опрошены очевидцы, родственники мальчика и сотрудники центра. Также в рамках следственных действий будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в ТЦ на улице Кировоградской 4-летний мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны и поднялся на уровень второго этажа, после чего упал. С травмами его доставили в медицинское учреждение.

Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская рассказала, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом она подчеркнула, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает. По ее словам, возможно, будет поставлен вопрос о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

