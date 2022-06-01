Спасатели вытащили девушку из Москвы-реки в районе Патриаршего​ моста

13:37
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Спасатели вытащили из Москвы-реки девушку, которая тонула в районе Патриаршего моста, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Отмечается, что ЧП произошло 1 июня. На поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о тонущем человеке в районе Патриаршего моста. В 15 метрах от берега дежурная смена спасателей обнаружила девушку, которая с трудом держалась на поверхности воды.
Спасатели подняли ее на борт катера и доставили на спасательную станцию. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы.
В мае спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы. На поисково-спасательную станцию "Фили" поступила информация о собаке в воде. Спасатели прибыли к причалу "Верхние Мнёвники", где обнаружили обессиленное животное примерно в 5 метрах от берега. Хозяйка собаки находилась на берегу и не могла помочь своему питомцу из-за слишком большой высоты берега. Спасатели подняли пса на борт катера, доставили на берег и передали хозяйке.
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