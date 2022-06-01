Спасатели вытащили девушку из Москвы-реки в районе Патриаршего​ моста

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили из Москвы-реки девушку, которая тонула в районе Патриаршего​ моста, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Отмечается, что ЧП произошло 1​ июня​. На поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил​ сигнал о тонущем человеке в районе Патриаршего​ моста. В 15 метрах от берега дежурная смена спасателей обнаружила девушку, которая с трудом держалась на поверхности воды.

Спасатели подняли ее на борт катера и доставили на спасательную станцию. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы.

В мае спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы. На поисково-спасательную станцию "Фили" поступила информация​ о собаке в воде. Спасатели прибыли к причалу "Верхние Мнёвники", где обнаружили обессиленное животное примерно в 5 метрах от берега​. Хозяйка собаки находилась на берегу и не могла помочь своему питомцу из-за слишком большой высоты берега. Спасатели подняли пса на борт катера, доставили на берег и передали хозяйке.