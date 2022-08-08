В Госдуму внесли законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями

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В Госдуму внесен проект о манипулировании спортивными соревнованиями. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Авторами законопроекта выступили политические деятели Дмитрий Свищев, Борис Иванюженков, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Антон Шипулин, Рима Баталова, Борис Пайкин и Роман Терюшков.

"Законопроектом предлагается расширить права общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и организаторов официальных спортивных соревнований", – говорится в сообщении.

Они смогут получать информацию о заключенных пари на официальных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями команд и спортивными агентами, которым запрещено делать ставки в букмекерских конторах и принимать участие в азартных играх. Спортивные федерации смогут получить сведения у "Единого регулятора азартных игр", отправив мотивированный письменный запрос.

Депутат Дмитрий Свищев отметил, что нововведение позволит продолжить борьбу с договорными матчами. По его словам, в феврале был принят закон об инсайдерской информации. Новое предложение выдвинули с целью наделить полномочиями спортивные федерации запрашивать информацию напрямую.

Действующий закон, отметил Свищев, позволяет организациям наказывать и дисквалифицировать нарушителей за участие в играх на тотализаторах.

"Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут – по закону у них нет прав. И мы хотим эти права дать, особенно это касается тех федераций, на чьи виды спорта болельщики ставят больше всего: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол", – сказал депутат.

В спорте, по мнению парламентария, не должно быть места корыстным целям менеджеров и других перечисленных лиц.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее небанковскую кредитную организацию (НКО) "Мобильная карта" в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Отмечается, что документ вступит в силу 1 сентября.