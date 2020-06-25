ВОЗ сообщила о вспышке коронавируса в Европе

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Фото: ТАСС/Zuma
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил, что в Европе на минувшей неделе впервые зафиксировали новый прирост случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист рассказал, что негативная тенденция была отмечена в 30 странах Европы. В 11 государствах из этого числа процесс идет слишком быстро и может перерасти в новую эпидемию.
Эксперт ВОЗ в данном контексте обратил внимание на ситуации Польши, Германии, Испании и Израиля. В этих странах оперативно отреагировали на рост случаев заражения.
Клюге подчеркнул, что риск масштабных заражений сохраняется по мере снятия ограничений. Вместе с тем представитель ВОЗ отметил, что в целом жители Европы ответственно соблюдают санитарные правила профилактики распространения COVID-19.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 9,1 миллиона случаев заражения, более 473 тысяч человек скончалось.
Ранее сообщалось о новой вспышке коронавируса в Пекине. Инфекцию выявили на столичном рынке "Синьфади". Из-за угрозы распространения COVID-19 в районе Пекина даже ввели режим военного положения.
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