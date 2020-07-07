Минск справился с коронавирусом – Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил, что Минску удалось справиться с распространением коронавирусной инфекции, сообщает RT.

"Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогали нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы", – отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, самым главным было не допустить паники. "Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", – подчеркнул глава государства.

Ранее в Минске с коронавирусом госпитализировали певца Дмитрия Колдуна. Также положительный тест на инфекцию оказался у жены артиста Виктории. Она находится дома под наблюдением врачей.