Коронавирус выявили у певца Дмитрия Колдуна

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Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали с коронавирусом в Минске. Это произошло утром во вторник, 7 июля, рассказал Москве 24 пиар-агент артиста.

Накануне певец почувствовал недомогание, у него повысилась температура. Домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист сдал тест на коронавирус. В больнице у пары выявили COVID-19.

Колдуну предложили лечь в больницу, чтобы избежать распространения инфекции в легкие. Супругу отправили домой на карантин под наблюдением врачей, поскольку у нее заболевание проходит бессимптомно.

В ближайшее время вся семья Колдуна пройдет тесты на коронавирусную инфекцию.

Ранее коронавирус обнаружили у певца Влада Соколовского. Артисту диагностировали двустороннюю стекольчатую пневмонию. Соколовский рассказал, что самостоятельно встал на учет в поликлинику.