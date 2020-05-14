У заразившегося коронавирусом Соколовского подтвердили пневмонию

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Певцу Владу Соколовскому, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, поставили точный диагноз, сообщает "Газета.ру".

У артиста двусторонняя стекольчатая пневмония с коронавирусом. Сам Соколовский рассказал, что самостоятельно встал на учет в поликлинику.

"Я не сидел и не ждал, что со мной свяжутся, а взял телефон и обстреливал звонками, пока не добился результата", – поделился он и призвал своих поклонников следовать его примеру при первых симптомах.

Накануне зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Парламентарий призналась, что в течение месяца объехала с проектом ОНФ "МыВместе" десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски и антисептики для врачей.

При этом она отметила, что болезнь у нее протекает бессимптомно – КТ-изменения в легких минимальны, а температуры и вовсе нет.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции.