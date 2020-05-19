Вокалист группы BTS проигнорировал ограничительные меры ради похода по барам

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Самый младший участник группы BTS Чон Джонгук посетил рестораны и бары сеульского района Итхэвон, проигнорировав ограничительные меры, введенные корейскими властями, сообщает News.ru.

Это произошло 25 апреля, когда жителей Южной Кореи призвали оставаться дома и ограничить ненужные контакты с другими людьми. Правила социального дистанцирования в стране ослабили лишь 6 мая.

Менеджменту южнокорейского бой-бэнда пришлось извиняться за 22-летнего вокалиста. Он подчеркнул, что артист сожалеет, что не соблюдал необходимые ограничения добросовестно. После этого Чон Джонгук сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончалось.

В России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

