Американский певец Джон Прайн умер от коронавируса

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Американский фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает "Газета.ру". Музыканту было 73 года.

Прайна доставили в больницу в конце марта. COVID-19 диагностировали не только у него, но также у его жены и менеджера.

Джон Прайн работал преимущественно в жанрах кантри и фолк. Музыкант – двукратный обладатель премии "Грэмми" в категории "Лучший современный фолк-альбом" за пластинки Missing Years и Fair & Square.

Ранее от коронавируса скончался британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны". Артисту было 76 лет.