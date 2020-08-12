Киркоров рассказал, что переболел COVID-19

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Певец Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом. На вечеринке по случаю презентации совместного клипа с блогером Давой Манукяном Киркоров заявил, что маску он не носит, потому что перенес COVID-19, сообщает "Экспресс газета".

Артист подчеркнул, что после обнаружения у него коронавирусной инфекции две недели он провел дома на самоизоляции и вновь начал выходить в свет, когда анализы показали отрицательный результат.

"Я когда-нибудь расскажу вам эту душещипательную историю, как я болел, как у меня обнаружили, что было потом и что было во время… Но антител у меня сейчас очень много, так что я безопасен", – отметил Киркоров.

Ранее стало известно о смерти мексиканского актера Раймундо Капетильо, который известен зрителям по сериалу "Дикая Роза". Он скончался на 77-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.

Коронавирусной инфекцией также переболела французская актриса Марион Котийяр. Ее возлюбленный Гийом Кане, рассказавший о болезни, заявил, что у артистки была легкая форма COVID-19. Примечательно, что Котийяр сыграла роль в фильме "Заражение", который был крайне популярен в начале пандемии коронавируса.

