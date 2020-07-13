Актер Раймундо Капетильо умер от COVID-19

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Мексиканский актер Раймундо Капетильо, который известен зрителям сериала "Дикая Роза", скончался на 77-м году жизни. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, передает издание Universal.

Утверждается, что Капетильо умер после напряженной борьбы с коронавирусом. Информация о его госпитализации в больницу появилась 4 июля. Его доставили в медицинское учреждение в Мехико. Он ушел из жизни 12 июля.

"Совет директоров и Наблюдательный совет ANDI сообщают о прискорбной кончине исполнителя Раймундо Капетильо", – говорится в сообщении ассоциации. Его семье и друзьям выразили соболезнования.

Раймундо Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико. Российские зрители могли увидеть его в телесериале "Дикая Роза" в роли доктора Рейнальдо. Кроме того, он снимался в сериалах "Вивиана", "Мама-компаньонка" и других шоу.

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