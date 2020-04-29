Умер актер из "Миллионера из трущоб"

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Индийский актер Ирфан Хан умер в госпитале города Мумбаи, сообщает News.ru.

Он скончался в возрасте 53 лет. Ранее у него была обнаружена нейроэндокринная опухоль, в связи с чем он находился под наблюдением медиков.

28 апреля состояние актера резко ухудшилось. Его отправили в отделение интенсивной терапии.

Ранее умерла мать Хана Саида Бегум. Он не смог присутствовать на похоронах в связи с ограничениями на передвижение, введенными в Индии для борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Ирфан Хан принимал участие в съемках фильмов в Голливуде и Болливуде. Он известен по таким кинолентам, как "Миллионер из трущоб", "Воин", "Жизнь Пи", "Новый Человек-паук" и "Инферно". В 2011 году Хан стал кавалером индийского ордена Падма Шри, который вручается за выдающийся вклад гражданина Индии в той или иной области.