Муфтий Москвы Аляутдинов заболел COVID-19

Фото: скриншот видео соцсети

Муфтий Москвы, зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов заболел коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в соцсети Instagram.

"Какое-то время, к сожалению, болею, COVID и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID, а обычная ОРВИ или грипп", – заявил Аляутдинов. По словам заместителя председателя ДУМ, позднее коронавирус был подтвержден. Он уточнил, что было начато другое лечение, врачи назначили сильные антибиотики.

Аляутдинов родился в 1978 году в столице. С 2013 года является муфтием города.

Ранее у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердился коронавирус. "Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", – написал Дмитрий Артюхов.