Петросян рассказал о своем самочувствии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил ТАСС, что находится на медицинском обследовании и чувствует себя хорошо.

"Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", – заявил артист.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Петросяна госпитализировали с предварительно диагностированным коронавирусом.

Сам юморист не подтвердил наличие положительного результата теста на COVID-19.

Несколько дней назад коронавирус диагностировали у российского телеведущего Михаила Шаца. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке.

