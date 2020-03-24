Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Фото: Агентство Москва/Кирилл Зыков

Артист Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка.

"Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", – заявил Петросян в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

В некоторых СМИ появились сообщения о том, что у 74-летнего юмориста и его супруги Татьяны Брухуновой в ОАЭ родился ребенок. Супруги якобы прибегли к услугам суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что артист женился в пятый раз в начале декабря. Новой избранницей артиста стала его помощница Татьяна Брухунова. По версии поклонников Петросяна, именно его ассистентка является вероятной причиной разрыва с Еленой Степаненко.

