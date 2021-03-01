Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД

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Экс-главу Пенсионного фонда Максима Топилина назначили на должность старшего советника генерального директора РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
"Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД", – говорится в сообщении.
12 февраля Михаил Мишустин освободил Топилина от должности главы ПФР в связи с переходом на другую работу.
Уточнялось, что его место занял бывший руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим.