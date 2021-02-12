Названа причина увольнения Топилина из ПФР

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Максим Топилин освобожден от должности председателя правления Пенсионного фонда из-за перехода на другую работу. Распоряжение с соответствующей формулировкой размещено на сайте правовой информации.

"Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что на пост главы Пенсионного фонда России назначен Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.