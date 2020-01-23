Топилин назначен главой Пенсионного фонда РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о назначении Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда РФ. Распоряжение об этом имеется на сайте правительства.

"Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", – сообщается на портале.

До 15 января 2020 года Максим Топилин занимал пост министра труда и социальной защиты России. В соответствии с распоряжением президента России от 21 января на эту должность был назначен Антон Котяков, бывший замминстр финансов.

Во вторник, 21 января, Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. До этого заместителей было 10.