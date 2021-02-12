Кигим сменил Топилина на посту главы Пенсионного фонда

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Андрей Кигим назначен на пост главы Пенсионного фонда России, говорится на сайте кабмина.
"Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин освобожден от этой должности", – сообщается в указе.
Кигим с 2013 года возглавлял Фонд социального страхования, дважды избирался президентом Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.
О том, кто станет новым председателем ФСС, будет сообщено дополнительно, уточнили в кабмине.
Накануне о перестановках в Пенсионном фонде сообщали СМИ, однако о причинах ухода Топилина с должности главы ПФР не сообщалось.
Максима Топилина назначили председателем фонда 23 января 2020 года. До этого он занимал пост главы Минтруда.