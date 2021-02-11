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Общество

17:44

СМИ сообщили об отставке главы Пенсионного фонда

общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин уходит в отставку, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника в кабмине.

По данным одного из источников, отставка Топилина спустя год после назначения на этот пост может быть связана с ожидаемым объединением социальных внебюджетных фондов.

"Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", – сказал он.

В пресс-службе ПФР данную информацию никак не прокомментировали. Таким образом, официального подтверждения отставки Топилина нет.

Максим Топилин был назначен председателем ПФР 23 января 2020 года. До этого он занимал пост министра труда и социальной защиты России.

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