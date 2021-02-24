Глава компании Suzuki уходит в отставку

91-летний глава Suzuki Осаму Судзуки уходит в отставку. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компании.

Судзуки оставит пост после встречи акционеров в июне. Он руководил компанией более 40 лет и теперь останется там в качестве советника. Новым главой концерна станет Киндзи Саито, сейчас он возглавляет отдел зарубежных продаж.

Осама Судзуки впервые стал работать в компании в 1958 голу, а через 20 лет стал ее президентом. За время своего руководства он превратил Suzuki Motor в одного из самых известных в мире производителей компактных автомобилей. Также широкую известность получили внедорожники VITARA и JIMNY. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.