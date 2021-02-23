Утечку газа после ЧП на газопроводе под Оренбургом ликвидировали

12:29
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе под Оренбургом ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", – сообщили в пресс-службе.
Губернатор региона Денис Паслер подчеркнул, что перед властями стоит задача максимально минимизировать последствия взрыва. В Минэнерго позднее подчеркнули, что все объекты газотранспортной системы России после аварии работают в штатном режиме.
Взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области, который расположен в Илекском районе, в 6–7 километрах от села Мухраново. Минэнерго РФ держит на особом контроле ситуацию в регионе.
В МЧС заявили, что после взрыва произошло возгорание. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на газопроводе происходило факельное горение. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия работают спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи. Всего к работе по ликвидации последствий взрыва привлечены 54 человека и 16 единиц техники.
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