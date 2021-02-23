Транзит газа в Казахстан прекратили после взрыва под Оренбургом

11:28
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на участке газопровода "Союз" в Оренбургской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минэнерго РФ.
"В 08:49 персоналом магистрального газопровода Оренбург – Новопсков отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода "Союз". <...> Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что газоснабжение потребителей в настоящий момент происходит из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. Минэнерго РФ держит на особом контроле ситуацию в регионе.
Взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области, который расположен в Илекском районе, в 6–7 километрах от села Мухраново.
В МЧС заявили, что после взрыва произошло возгорание. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на газопроводе происходит факельное горение.
К месту происшествия отправились спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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