Транзит газа в Казахстан прекратили после взрыва под Оренбургом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на участке газопровода "Союз" в Оренбургской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минэнерго РФ.

"В 08:49 персоналом магистрального газопровода Оренбург – Новопсков отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода "Союз". <...> Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что газоснабжение потребителей в настоящий момент происходит из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. Минэнерго РФ держит на особом контроле ситуацию в регионе.

Взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области, который расположен в Илекском районе, в 6–7 километрах от села Мухраново.

В МЧС заявили, что после взрыва произошло возгорание. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на газопроводе происходит факельное горение.

К месту происшествия отправились спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.