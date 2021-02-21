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Наука

08:32

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу

наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. К такому выводу пришли специалисты из Медицинского университета в Инсбруке, сообщает Euronews.

Масштабное исследование австралийские ученые проводили на горнолыжном курорте Ишгиль. Именно он стал одним из эпицентров заражения в Европе.

"Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", – рассказал руководитель исследования Вегенер Борена.

Согласно полученным данным, в обществе сформируется коллективный иммунитет, полагают ученые.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объявил, что иммунитет к COVID-19 уже имеют от 20 до 70% населения России. По словам Тимакова, в ближайшие три месяца коронавирус будет представлять особую опасность для тех людей, кто не переболел и не привился.

Эксперт также отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Он объяснил, что в период коротких зимних дней следует правильно питаться, дополнять рацион витаминами, а также организовывать себе сон нормальной продолжительности.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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