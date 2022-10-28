Скрынник ушел с поста президента Международной федерации хоккея с мячом

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник объявил об уходе с поста главы организации, который занимал с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгресс FIB, который проходит в Финляндии, избрал нового руководителя федерации. Им по единогласному решению делегатов стал член исполкома FIB, норвежец Стейн Педерсен.

"Я приостановил деятельность на посту президента Международной федерации бенди. Назначен временно другой человек. Я рекомендовал Стейна Педерсена и практически поставил его. Это наш человек, который лоялен России", – сказал Скрынник.

Россиянин пояснил, что его новая должность будет определена позднее. Также Скрынник напомнил, в настоящее время российские команды отстранены от соревнований.

"Не знаю, что дальше будет и когда наши спортсмены смогут участвовать", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен. По данным СМИ, данный вопрос рассматривается в контексте нерешенных разногласий между НХЛ и IIHF, в том числе относительно возможного участия в турнире сборной России.

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