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Спорт

00:29

"Динамо" ведет переговоры о переносе матча с "Краснодаром"

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский футбольный клуб "Динамо" проводит переговоры о возможности переноса матча РПЛ против команды "Краснодар". Об этом пишет "Чемпионат" со ссылкой на источник.

Известно, что матч между командами должен состояться в Краснодаре в воскресенье, 21 июня. При этом московский клуб настаивает на переносе встречи на 19 июля.

Источник издания отметил, что в краснодарской команде поддержали инициативу об изменении даты проведения встречи.

Ранее московское "Динамо" в полном составе ушло на самоизоляцию. Причиной стали положительные результаты тестирования на COVID-19 у двух футболистов клуба – Шарля Каборе и Клинтона Н'Жье. У последнего диагноз был подтвержден дважды.

При этом 2 июня тренер вратарей московского "Динамо" вернулся к работе после COVID-19. Клуб опубликовал официальное заявление о том, что Дмитрий Изотов не является переносчиком заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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