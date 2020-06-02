Финал Кубка России по футболу пройдет 25 июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Финал Кубка России по футболу сезона–2019/20 пройдет 25 июля, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Розыгрыш турнира приостановили 17 марта из-за пандемии. 19 июня возобновится чемпионат России по футболу, последний тур которого запланирован на 22 июля.

Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках. Нельзя будет брать никакую еду, только воду.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение игр чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы допустят зрителей на 10% мест – это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности. При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.

Усилены гигиенические меры, вводится регулярная дезинфекция, между игроками и персоналом должна соблюдаться дистанция. Персоналу, игрокам и судьям предстоит регулярная диагностика, стадион будут зонировать.