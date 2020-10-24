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Спорт

21:15

"Спартак" обыграл "Краснодар" в гостевом матче РПЛ

спорт

Фото: instagram.com/fcsm_official

"Спартак" обыграл "Краснодар" в гостевом матче РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-белых".

В первом тайме москвичи забили первые два мяча. Первый гол забил форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе (13-я минута). Затем мяч отправил в сетку новичок "красно-белых" Виктор Мозес. Это его первый гол за новую команду.

Во-втором тайме забитым мячом отличился игрок "Краснодара" Леон Сабуа (58). Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон (81) оформил окончательный счет. По прошествии основного времени матча красную карточку получил защитник "Краснодара" Александр Мартынович.

"Красно-белые" после этого матча единолично возглавили турнирную таблицу. В активе московского клуба 27 очков. Ранее "Зенит" упустил первое место, проиграв дома "Рубину" со счетом 1:2.

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