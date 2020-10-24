"Зенит" уступил на своем поле впервые за 28 матчей

Фото: instagram.com/zenit_spb

"Зенит" проиграл "Рубину" в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:2. Счет открыл полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин (26-я минута). Однако после гола нападающего "Рубина" Джордже Деспотовича (43) и полузащитника клуба Дарко Йевтича (69) казанцы довели матч до победы.

Таким образом, "Зенит" впервые за 27 матчей проиграл на "Газпром-Арене". В последний раз петербургский клуб потерпел поражение в декабре 2018 года. Тогда "Зенит" также проиграл "Рубину" со счетом 1:2.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга проиграл первый матч в Лиге чемпионов. Поражение "Зениту" нанес бельгийский "Брюгге" со счетом 1:2.