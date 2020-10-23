Более 3 тыс человек будут обеспечивать безопасность на матчах Российской Премьер-лиги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 3 тысяч специалистов будут обеспечивать правопорядок и безопасность зрителей на футбольных матчах 12-го тура Российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве отметили, что турниры в Москве состоятся 24 и 26 октября. В субботу на стадионе "Динамо" встретятся "Динамо" и "Сочи", а столичный "Локомотив" на "РЖД Арене" примет "Ротор" из Волгограда.

"В понедельник, 26 октября, на стадионе "ЦСКА" встретятся ЦСКА и "Арсенал", – сообщили в департаменте.

На матче на стадионе "Динамо" будут работать более 1,3 тысячи специалистов, из них более 200 – полицейские и бойцы ОМОНа. Во время встречи "Локомотив" – "Ротор" безопасность болельщиков будут обеспечивать более 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и охранных организаций, свыше 200 военнослужащих нацгвардии и около 300 сотрудников полиции и ОМОНа. Более тысячи человек будут контролировать порядок во время игры на стадионе "ЦСКА".

"Стадионы и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по Москве", – добавили в департаменте.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Спартак" может провести домашний матч без зрителей. Данное решение связано с принятием мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.