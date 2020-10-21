ФК "Спартак" может провести домашний матч без зрителей

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова/Станислав Красильников
По предписанию Роспотребнадзора ближайший домашний матч столичного "Спартака" с "Ростовом", запланированный на 31 октября, может пройти без зрителей, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на источник, близкий к администрации стадиона "Открытие Арена".
"Столичный "Спартак" по предписанию Роспотребнадзора может провести ближайший домашний матч без зрителей. Запланированный на 31 октября матч москвичей с "Ростовом", а также последующие домашние игры предложено проводить без зрителей до последующего распоряжения. Согласно документу (копия имеется в распоряжении редакции), решение связано с эпидемиологической ситуацией в столице, нарушениями масочного режима на предыдущем матче, прошедшем на стадионе", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что ранее "Спартак" превысил допустимое число болельщиков, однако, несмотря на последовавшую реакцию контролирующих органов, снова планирует разметить на трибунах 15,5 тысячи болельщиков.
"Документ прямо указывает на это желание ФК "Спартак", ссылаясь на поданную заявку на проведение матча", – отметил источник.
Ранее Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных правил на стадионе "Открытие Арена" во время матча, на котором присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек.
12 октября Тушинский суд столицы оштрафовал на 300 тысяч рублей московский "Спартак" за нарушения санитарных норм на матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом".
ФК "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение санитарного режима
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