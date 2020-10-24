Ближайший домашний матч "Спартака" может пройти со зрителями

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На матч 13-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Ростовом" будет допущено небольшое количество зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на матч будет допущено 2730 человек – 6% от общей вместимости стадиона. Болельщики будут обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Игра состоится 31 октября, на домашнем стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Ранее специалисты ведомства выявили грубые нарушения санитарных правил на стадионе "Открытие Арена" во время матча, на котором присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек.

12 октября Тушинский суд столицы оштрафовал на 300 тысяч рублей московский "Спартак" за нарушения санитарных норм на матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом".