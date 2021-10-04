Николич покинет пост главного тренера "Локомотива"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Сербский специалист Марко Николич в ближайшее время покинет пост главного тренера московского клуба "Локомотив", об этом сообщает "Матч ТВ".
Отмечается, что решение об уходе главный тренер принял самостоятельно. Однако штаб пока не знает об отставке Николича.
На текущий момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" проиграл итальянскому "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:2.
В следующем туре еврокубка в группе Е "Локомотив" примет в Москве турецкий "Галатасарай". Игра состоится 21 октября.
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