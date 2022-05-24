Беженцам с Украины отменили часть льгот в Польше

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Власти Польши не спешат с интеграцией Украины в своем обществе. Более того, беженцам с Украины отменили часть льгот. Например, с 1 июня за проезд в общественном транспорте им уже придется платить. Об этом сообщили в управлении городского транспорта Варшавы. Причем поляки все чаще высказывают недовольство своими гостями, а именно их хамству и безделью. Поляки отправляют украинских беженцев или работать, или на родину.
Менее комфортными станут для беженцев условия их проживания и в Болгарии. Власти страны уменьшили размер ежедневных выплат на жилье и питание в три раза. С 20 до 7,5 евро. Также собираются до начала летнего сезона перевести беженцев из отелей на муниципальные базы отдыха. Сейчас практически все номера заняты приезжими с Украины. И владельцы курортов боятся остаться без туристов и прибыли.
В Великобритании вообще задумалась о закрытии границ для беженцев. Одним из поводом стал скандал в английской семье, которая приютила украинку у себя дома. Историю рассказал британский таблоид The Sun.
Супружеская пара из британского города Брадфорд согласилась принять у себя 22-летнюю Софию Каркадым из Львова. Как пишет издание, глава семьи не смог устоять перед чарами беженки. 10-летний брак разрушили 10 дней общения с новой знакомой. Мужчина бросил жену и двоих дочерей и сбежал из дома с молодой любовницей к своей маме.
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