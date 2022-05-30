Власти Норвегии сообщили об изменении официального названия Белоруссии

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Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хьютфелд заявила, что теперь в официальных документах королевства Белоруссия будет называться Беларусью.

"С сегодняшнего дня <...> мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке", – написала политик в своем Twitter.

Она также заявила, что поделилась этой новостью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая, по словам Хьютфелд, лично поблагодарила ее за это и отметила, что данный жест символизирует поддержку демократии в Белоруссии.

Теперь в Норвегии Белоруссия будет обозначаться как Belarus. Старое название на норвежском языке переводилось как "Белая Россия": от норвежского hvite – "белый" и Russland – "Россия".

В 2019 году в своих официальных документах Белоруссию "переименовала" Швеция, а в 2021 году – Дания.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила новое уголовное дело в отношении Тихановской. Ее обвиняют в призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшим тяжкие последствия.