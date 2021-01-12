Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию

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Фото: EPA/POOL/ТАСС/JOHN THYS
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политика.
Известно, что письмо с предложением было отправлено министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.
По мнению Тихановской, текущее название Белоруссии на литовском – Baltarùsija – ошибочно приводит к ассоциациям с государством Россия. Взамен старого названия лидер белорусской оппозиции предложила новое – Belarusià. Его она считает самым приемлемым.
Тихановская пояснила, что замена официального названия Белоруссии в Литве может стать знаком уважения суверенитета республики. Кроме того, это поможет поддержать языковую и культурную идентичность белорусского народа.
В записи добавляется, что уже 24 европейских государства приблизили официальное название Белоруссии к оригинальному, которое употребляется в самой стране.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После этого в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.
Позднее президент Белоруссии сообщил, кто финансирует бастующих на заводах. Глава государства отмечал, что большинство сотрудников хотят продолжить работать.
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Белоруссии
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