Запад опасается, что РФ может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине – СМИ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Запад опасается, что Россия может использовать единственный гуманитарный коридор в Сирии для уступок по Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.
В июле состоится голосование Совбеза ООН по вопросу, останется ли единственный гумкоридор на пограничном переходе "Баб аль-Хава" из Турции в провинцию Сирии Идлиб открытым. По данным газеты, в случае его закрытия, тысячи людей решатся на побег из страны, что усугубит кризис с беженцам в Европе и на Ближнем Востоке.
Иностранные дипломаты рассказали, что Россия посылала расплывчатые сигналы о своей возможности попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок по Украине, также по вопросам обхода антироссийских санкций.
По мнению дипломатов, Москва будет рассчитывать на помощь тех стран, которых непосредственно коснется проблема беженцев после закрытия коридора.
Один из дипломатов также заявил, что США и другие страны СБ ООН планируют направить России сигнал с призывом не закрывать коридор. При этом он отметил, что нет гарантий того, что к призыву прислушаются.
Ранее экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак рассказал, что США запретили Польше направлять на Украину своих военных из-за опасений прямой конфронтации НАТО с Россией. Он напомнил, что Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны Североатлантического альянса в сторону России будет означать начало Третьей мировой войны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская авиация уничтожила более 300 националистов и 50 единиц техники на Украине
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