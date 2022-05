Американские СМИ ведут кампанию по демонизации Вооруженных сил России – посольство

Фото: depositphotos/tupungato

Тиражируемые американскими СМИ обвинения в адрес России в разжигании геноцида на Украине являются частью кампании по демонизации российских Вооруженных сил, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Так в диппредставительстве прокомментировали распространяемый в средствах массовой информации в США доклад некоего американского экспертного центра New Lines Institute for Strategy and Policy.

В посольстве напомнили, что в контролируемых ВС РФ районах Украины наращивается гуманитарная помощь, кроме того, российская сторона направила на обеспечение нужд населения сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

"Американской общественности следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов, которые, прикрываясь нуждами теробороны, <...> пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию", – говорится в заявлении дипведомства, опубликованном в Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дипломаты указали, что украинские радикалы отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, а также открывают беспорядочный огонь по беженцам.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты создали целую сеть биолабораторий вокруг России, аналогичная ситуация, указал дипломат, наблюдается и на границах с Китаем. Кроме того, в Нигерии работают минимум четыре биолаборатории, которые курируются и финансируются Пентагоном. Антонов добавил, что сейчас очень важно активизировать международные усилия по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.