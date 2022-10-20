В Париже сотрудник ресторана выгнал двух украинок со словами "Вива Путин"

Фото: телеграм-канал Readovka

Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже со словами: "Да здравствует Путин! Пока". Управляющий заведения рассказал телеканалу BFM подробности конфликта.

По его словам, инцидент произошел из-за того, что девушки воспользовались туалетом, не сделав заказ и тем самым нарушив установленные там правила. Он отметил, что к гостям ресторана несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего и не заказали. Уточняется, что предварительно их ознакомили с условиями пользования туалетом, девушки с ними согласились.

Во время словесного конфликта с участием менеджера одна из девушек достала телефон и начала писать плохой отзыв в мобильном приложении.

"Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов", – пояснил сотрудник ресторана.

Ранее заммэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором работник ресторана выгнал украинок. Чиновник заявил, что произошедшее неприемлемо, и потребовал владельцев ресторана объяснить случившееся и понести ответственность.

До этого беженцы из Украины пожаловались на непростые условия труда в Италии. По их словам, в этой стране иностранного работника могут обмануть и не выдать зарплату. Кроме того, чтобы получить хорошую должность, нужно заплатить не менее 500 евро посреднику.



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