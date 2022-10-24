Жители Германии потребовали депортировать украинских беженцев из страны

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Читатели издания Spiegel не оценили высказывания мэра Берлина Франциски Гиффай о том, что столица в скором времени больше не сможет содержать такое большое число беженцев с Украины. По словам мэра, для их обеспечения Германии необходима дополнительная финансовая помощь.

"Когда места уже не хватает, нужно не тратить все больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев…" – написал один из пользователей.

Некоторые указали на последствия большого числа людей, которых принимает государство. По мнению другого комментатора, власти Германии не обращают внимания на нехватку жилья.

"Но правительство предпочитает оформить несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов вместо того, чтобы освободить дома путем последовательной депортации", – отметил пользователь.

Ранее украинские мигранты пожаловались на тяжелые условия труда и несправедливое отношение работодателей и коллег в Польше. Украинец, который работал на предприятии в польской Гливице, рассказал, что его соотечественники на днях устроили забастовку из-за того, что работодатель высчитывал с них деньги за обеденный перерыв.



В Германии не хватает мест для беженцев с Украины

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