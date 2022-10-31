Украинские беженцы вредят туротрасли Ирландии – СМИ

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Одна из туристических столиц Ирландии – графство Керри – страдает из-за количества беженцев, размещенных в городских отелях, пишет издание Irish Examiner.

Отмечается, что для переселенцев с Украины в гостиницах данного графства выделили более 3,7 тысячи койко-мест. В результате возможности туристической сферы сократились на 40%, поскольку город теряет большое количество путешественников, говорится в публикации.

В палате туризма и торговли небольшого туристического города Килларни утверждают, что в отелях не могут заранее знать, сколько есть свободных номеров для путешественников, поскольку о вновь прибывших беженцах они узнают только тогда, когда автобусы уже "подъезжают к дверям отеля".

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов попросили власти страны решить вопрос с живущими в местных семьях украинскими беженцами на период летних отпусков, чтобы не оставлять переселенцев в своих домах на время отсутствия.

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