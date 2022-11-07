Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии

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Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в буферном центре в Елхове в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарский телеканал bTV.

Группе из 35 украинцев, в числе которых 12 детей, предложили металлические бытовки и "некомфортные" условия проживания. При этом им пообещали переезд в другое место, но пока этого не произошло.

"Проблема одна: нас сюда привезли, нас поселили на два дня в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть", – заявил один из беженцев.

Украинцы рассчитывают на расселение на базу отдыха. Глава Ямболской области Болгарии Георгий Чальков, в свою очередь, заявил, что беженцы останутся в Елхово, пока не будут определены пункты для их дальнейшего размещения.

Программа предоставления жилья украинским беженцам действовала до 31 октября, однако ее продлили до 15 ноября решением технического правительства Болгарии. Теперь приезжих из Украины расселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.

Ранее издание The Times рассказало о конфликте, который произошел в Великобритании из-за выселения беженцев с Украины в Мэстоне. На их место в гостинице заселили мигрантов из центра размещения просителей убежища.

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