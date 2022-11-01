Украинские активисты призвали Швецию увеличить размер пособия для беженцев – СМИ

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Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев. Соответствующее обращение они разместили в газете Expressen.

По мнению авторов письма, пособия в 71 крону в день украинцам недостаточно в условиях дорожающей жизни. Отмечается, что беженцы, которых в Швеции бесплатно кормят, получают лишь 19 крон (107 рублей) в сутки.

Кроме того, общественники выступили с инициативой предоставить беженцам возможность изучать шведский язык.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов попросили власти страны решить вопрос с живущими в местных семьях украинскими беженцами на период летних отпусков, чтобы не оставлять переселенцев в своих домах на время отсутствия.

До этого украинские мигранты пожаловались на тяжелые условия труда и несправедливое отношение работодателей и коллег в Польше. Украинец, который работал на предприятии в польской Гливице, рассказал, что его соотечественники на днях устроили забастовку из-за того, что работодатель высчитывал с них деньги за обеденный перерыв.

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