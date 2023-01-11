Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за слов об украинских беженцах

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Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме из-за его высказывания об украинских беженцах. Об этом сообщает издание Luzerner Zeitung.

Граф заявил, что украинские беженцы в некоторых случаях ведут себя более требовательно, чем другие репатрианты. Он уточнил, что среди беженцев в первые волны зачастую приезжают не самые нуждающиеся люди.

"Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь", – сказал он.

Как отмечается в статье, после такого заявления главу департамента социальных служб и здравоохранения обвинили в расизме. Депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" заявил, что Граф распространяет заведомо негативные обобщения в отношении украинцев. Он также запросил у местного правительства информацию об украинских беженцах, в том числе, количество беженцев с автомобилями.

Ранее сообщалось, что украинских беженцев в Ирландии расселили в палатки. 88 человек жили в палатках и на территории школы во время новогодних каникул.

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