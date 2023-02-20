Польские активисты в Варшаве сорвали встречу с украинской писательницей – СМИ

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Польские активисты сорвали встречу с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, которая прославляет Украинскую повстанческую армию (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает местное издание Kresy.

Сообщается, что инцидент произошел на прошлой неделе в Варшаве, активисты сорвали встречу с Забужко, которая проходила в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Уточняется, что украинская писательница ставит под сомнение Волынскую резню и восхваляет националиста Романа Шухевича.

Активисты выразили протест против пропаганды исторической лжи Забужко. Во время ее выступления они выкрикивали лозунг "Бандеровцы – домой". Издание отметило, что аналогичные встречи с украинской писательницей уже были сорваны ранее в Кракове и Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что группа украинцев попыталась сорвать митинг, который был организован французскими коммунистами в Париже в честь 80-летия победы Советской армии под Сталинградом.

Провокаторы с украинскими флагами появились на парижской площади сразу после начала демонстрации и попытались заглушить выступления французских участников мемориальной акции. В ситуацию вовремя вмешались полицейские, которые не допустили прямых столкновений.

В июне прошлого года украинские дипломаты предприняли безуспешную попытку сорвать концерт американской пианистки, уроженки Киева Валентины Лисицы, посвященный Дню России. Мероприятие в Будапеште организовали посольство РФ в Венгрии и Российский культурный центр.

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