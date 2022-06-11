Украинские дипломаты пытались сорвать концерт в честь Дня России в Будапеште

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Фото: depositphotos/czgur
Украинские дипломаты предприняли безуспешную попытку сорвать концерт американской пианистки, уроженки Киева Валентины Лисицы, посвященный Дню России. Мероприятие в Будапеште организовали посольство РФ в Венгрии и Российский культурный центр.
"Не обошлось и без "дипломатических казусов": украинское посольство попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште", – говорится в сообщении в телеграм-канале российского диппредставительства.
Дипломаты отметили, что нота была направлена даже тем посольствам, которые не были приглашены на концерт. По мнению представителей дипмиссии, данная "пиар-акция" только подогрела интерес к мероприятию.
Кроме того, в посольстве РФ сообщили, что изначально музыкальный концерт должен был пройти 3 июня в "Летнем театре" на острове Маргит, однако его отменили по решению руководства. Дипломаты предполагают, что в этой ситуации также были замешаны представители Киева.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева в День Победы. Инцидент произошел во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
Агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.
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